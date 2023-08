Manu dans le 6/10 : Valou donne les raisons de son départ, « ce n’était plus un plaisir »

Publicité





Valentin Chevalier, alias Glandu puis Valou pour les auditeurs d’NRJ pendant 8 ans, est sorti du silence ce lundi soir et s’est exprimé sur les raisons de son départ de Manu dans le 6/10.







« Quand ce qu’on fait n’est plus un plaisir alors qu’on est là avant tout pour apporter de la joie, de la bonne humeur et de la légèreté aux gens qui nous écoutent… Alors je pense qu’il vaut mieux partir, prendre du recul, et revenir encore plus fort dans de meilleures conditions » a-t-il écrit sur le réseau social Instagram.

Une déclaration qui vient confirmer les rumeurs d’une mauvaise ambiance la saison dernière en interne sur la matinale d’NRJ. Aude a quitté précipitamment l’émission en avril et Isa en même temps que Valou en fin de saison. Des départs successifs qui ont beaucoup fait parler les fidèles de l’émission, certains faisant le lien avec le retour de Niko, producteur de l’émission.



Valentin a expliqué qu’il aurait du reprendre sur une autre radio en cette rentrée mais ça ne s’est finalement pas fait : « J’ai failli reprendre en radio cette année mais ça ne s’est pas fait au dernier moment« . Il faudra donc patienter pour retrouver Valou sur les ondes !

De son côté, Manu a repris avec une nouvelle équipe. Découvrez son équipe dans notre article ici.