Sept à huit du 20 août 2023, sommaire et reportages – Demain et comme tous les dimanches soirs sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission d’aujourd’hui.







Sept à huit du 20 août 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Ils sont de 10 à 16 ans et pèsent parfois plus de 100 kilos. En Lozère, ils réapprennent à manger aux côtés de leurs familles pendant un an. Document.



Dans « 7 à 8 »

🔵 L’élection de Miss Provence, elles en rêvent parfois depuis des années. Comment se préparent-elles au concours sous les yeux de Miss France ?

🔵 Leslie et Kévin, le guet-apens. Dettes, rivalité amoureuse, les témoignages exclusifs pour l’assassinat du jeune couple.

🔵 Et Camille Cottin dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Camille Cottin est l’une des rares actrices françaises qui comptent à Hollywood. Elle incarne un féminin d’aujourd’hui, tout à la fois délicat et puissant… De son enfance aux marches d’Hollywood.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 20 août 2023.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.