C dans l’air du 10 mai 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 10 mai 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et même un jour férié sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 10 mai 2024 : le sommaire

⬛ Benjamin Davido, chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital de Garches, sera l’invité d’Axel de Tarlé.

⬛ JO, investissements, tourisme : la France qui gagne

La cérémonie d’arrivée de la flamme olympique à Marseille a été un triomphe, réunissant près de 200 000 citoyens dans une ambiance de ferveur, de sourires et de joie partagée. Le Vieux Port était bondé, les jetées et les parcs regorgeaient de spectateurs venus admirer le Belem lors de ses derniers instants de course. L’impressionnante parade du célèbre trois-mâts a offert un spectacle époustouflant, culminant avec l’embrasement du chaudron olympique.

Cette manifestation marque un tournant pour la France, qui semble enfin s’emballer pour ses Jeux après des mois de débats sur la sécurité, les transports et l’organisation. L’enthousiasme suscité par l’arrivée de la flamme à Marseille témoigne d’un nouvel élan positif à l’approche de l’événement, symbolisant le lancement officiel du compte à rebours.

Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle récente. Sur le plan économique, la France a reçu une confirmation réjouissante : elle demeure la destination la plus attractive en Europe pour les investisseurs étrangers, selon le dernier baromètre d’attractivité d’EY. Avec 1180 projets d’investissement recensés pour cette année, cela devrait se traduire par la création ou le maintien de près de 40 000 emplois, offrant ainsi un soulagement bienvenu pour le gouvernement, confronté à des défis budgétaires et de croissance.

Le tourisme demeure un secteur économique majeur où la France excelle, attirant régulièrement le plus grand nombre de visiteurs au monde. Avec l’accueil des Jeux olympiques cette année, l’afflux de touristes étrangers devrait encore augmenter, offrant des perspectives économiques supplémentaires mais posant également des défis, notamment en termes d’hébergement pour les travailleurs saisonniers.

En effet, l’explosion du marché des locations saisonnières comme Airbnb complique la recherche de logements pour les habitants locaux, souvent contraints de s’éloigner de plus en plus de leur lieu de travail. Cette situation est particulièrement préoccupante dans les régions côtières, où la demande de logements explose pendant les vacances estivales, saturant le marché locatif et faisant grimper les prix.

Ainsi, la question se pose : comment concilier le dynamisme touristique national avec la nécessité pour les travailleurs de se loger à proximité de leur emploi ? Cela nécessitera probablement une approche équilibrée qui tient compte à la fois des besoins des travailleurs locaux en matière de logement et du maintien de l’attractivité touristique, peut-être à travers des réglementations sur les locations saisonnières et des politiques de développement urbain ciblées.



