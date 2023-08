Demain nous appartient spoiler : Dorian amoureux de Luna ? (vidéo épisode du 23 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Dorian aurait-il des sentiments pour la belle Luna dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Camille lui fait une crise de jalousie…

Et pour cause, le comportement de Dorian pour l’anniversaire de Luna est particulièrement étrange !











Dorian et Camille avaient choisi le cadeau ensemble mais Dorian en a décidé autrement.. Il a choisi un autre cadeau plus personnel, une robe à 200 euros, pour l’anniversaire surprise de Lisa. De quoi aiguiser la jalousie de Camille… Elle ne comprend pas et pense que Dorian kiffe Luna ! Il lui assure que non mais clairement, il est mal à l’aise…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1498 du 23 août 2023 : Camille jalouse

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.