« Un nounou trop craquant » : votre téléfilm ce 30 août sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un nounou trop craquant » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 28 août 2023 – Ce mercredi après-midi et comme tous les jours, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Un nounou trop craquant ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Un nounou trop craquant » : l’histoire

Alice travaille dur, tout en élevant seule sa fille, Lily, depuis son divorce. Elle sort avec Max avec qui elle est aussi en concurrence directe au travail. Tous les trois se retrouvent aux Bahamas pour une semaine de travail au soleil. Pour garder Lily, Alice fait appel aux services d’une nounou pas comme les autres : Jacob. Lily et lui s’entendent à merveille et grâce à lui, même Alice retrouve le goût de s’amuser. Max ne voit pas ce rapprochement d’un très bon œil et demande Alice en mariage.

Un nounou trop craquant, interprètes et personnages

Avec : Tyler Johnson (Jacob), Adebiyi Lanre (Max), Lily Jane (Lily), Amina Massai (Nina), Jevon White (Philip), Elisabeth Harnois (Alice)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un amour de boulanger ».

« Un amour de boulanger » : l’histoire et le casting

Sur la petite île de Windward, Matt, le fils du boulanger, fait un délicieux pain qui ravit les palais de tous les habitants… lorsqu’il est amoureux. Lorsqu’une ballerine de passage lui brise le cœur, la magie n’opère plus et son pain est fade. Les habitants se tournent alors vers Annie, la meilleure amie d’enfance de Matt, pour les aider.

Avec : Eloise Mumford (Annie McBride), Brant Daugherty (Matt Duval), Maude Green (Nicole), Haig Sutherland (Walter Rasmussen)