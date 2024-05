Ici tout commence du 14 mai : Laetitia a-t-elle été droguée ? (résumé + vidéo épisode 924 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 923 – Laetitia a-t-elle été droguée dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? La mère de Kelly tente de s’expliquer ce soir en Bretagne…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 14 mai 2024 – résumé de l’épisode 924

Laetitia essaie de convaincre Kelly qu’elle a été droguée… Elle ne se souvient de rien de cette soirée où on l’a retrouvée en plein black-out. Mais Kelly a bien du mal à croire sa mère, qui a trop menti dans le passé. Et Kelly balance à Laetitia que la cheffe Lenglart lui a révélé qu’elle a menti au sujet de la cheffe Rosset… Kelly pense que sa mère a menti sur l’histoire du vol pour se couvrir. Laetitia assure à sa fille que c’est faux et qu’elle ne doit pas la croire.

En parallèle, Kelly réalise que la compétition ne se limitera pas à la cuisine… Et pendant ce temps à l’institut, Carla trouve des similitudes avec sa mère. De nouveaux liens se tissent pour Alice avec de nouveaux amis !

Ici tout commence du 14 mai 2024 – extrait vidéo

