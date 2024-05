« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité » du 14 mai : un retour, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO)

Publicité





« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », épisode 13 du mardi 14 mai 2024 – Après l’abandon de Jean et l’élimination de Mégane la semaine dernière, place à l’épisode 13 de « Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité ». Ce soir,





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », présentation de l’épisode 13

Aux Philippines, c’est l’heure de la vengeance ! Après l’abandon de Jean, Sébastien et Aurélien s’affrontent en duel et l’un d’eux aura la chance de revenir dans l’aventure ! Et ils sont tous les deux remontés contre les ex jaunes.

Pour le jeu de confort, place à l’épreuve mythique des koalas. Et surprise, elle aura lieu en équipes ! Ce soir, c’est la dernière ligne droite avant la grande finale de Koh-Lanta.



VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 13 du 14 mai