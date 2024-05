« Mariés au premier regard » : Clémence et Romain vont-ils se marier ? Qui va dire non ? Réponse !

Publicité





Alors que le neuvième épisode de la saison 8 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, le mariage de Romain et Clémence ne se passait pas du tout comme prévu…





Alors que Romain demandait à parler à Clémence à part, vont-ils se marier ? Et qu’en sera-t-il de Laurie et Jean-Nicolas ? On a les réponses !







Dans l’épisode 10 qui vous attend lundi prochain sur M6, vous allez découvrir qu’un seul de ces deux mariages aura une fin heureuse !

On peut déjà vous dire que Laurie et Jean-Nicolas vont avoir un joli feeling et vont bien se dire oui. Ils vont se marier et poursuivre l’expérience. C’est donc bien Romain et Clémence qui ne vont pas se marier ! Romain va choisir de dire non et de ne pas épouser Clémence. Pour la jeune femme, c’est un terrible choc… Romain lui explique ne pas avoir eu de feeling au premier regard, ne rien avoir ressenti et c’est pour ça qu’il a préféré dire non !



Pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 20 mai pour suivre l’épisode 10 de « Mariés au premier regard » !