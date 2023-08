Un si grand soleil spoiler : Akim et Margot succombent (VIDÉO épisode du 14 août)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Akim et Margot passent de plus en plus de temps ensemble dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Ces deux là se rapprochent dangereusement alors que dans le même temps, ils s’éloignent de Noémie et Ludo…











Et dans quelques jours, Akim et Margot vont succomber ! Après avoir passé la soirée ensemble à se raconter leurs déboires sentimentaux, ils vont finalement craquer et s’embrasser ! Très vite, la température monte…

Mais rapidement, la conscience de Margot va la rattraper. A-t-elle fait une erreur dans les bras d’Akim ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1216 du 14 août 2023 : Akim et Margot craquent



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.