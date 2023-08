Un si grand soleil spoiler : Virgile parle à Nathalie (VIDÉO épisode du 10 août)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Après avoir appris la vérité sur la vie compliquée de Tom, Virgile va décider de parler à sa mère dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Virgile vient parler à Nathalie…











Virgile s’inquiète pour Tom, qui lui a parlé de ses problèmes d’addiction au jeu. Virgile veut l’aider et il confie à Nathalie que c’est lui qui a payé ses dettes ! Virgile ne veut pas que Tom gâche son avenir, il explique à Nathalie qu’il faut réagir et il propose de l’aider.

Mais Nathalie affirme qu’elle ne veut pas de sa pitié et lui claque la porte au nez !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1214 du 10 août 2023 : Virgile vient parler à Nathalie



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.