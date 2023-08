Ici tout commence spoiler : Théo et Anaïs quittent l’institut (vidéo épisode du 14 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – La rentrée va être signe de changements à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, si de nouveaux élèves vont prochainement débarquer, d’autres s’en vont… Dans quelques jours, Théo et Anaïs annoncent à Teyssier leur départ pour un tour du monde culinaire !





C’est jeudi prochain, le 17 août, qu’Anaïs et Théo quitteront l’institut pour partir tous les deux vers d’autres aventures. Emmanuel est sous le choc de cette annonce soudaine et s’inquiète pour le Double A. Théo lui explique qu’il a déjà vu avec Mehdi et Jude pour les remplacer…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 729 du 14 août 2023, un double départ à l’institut



