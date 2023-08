Un si grand soleil spoiler : Margot quitte Ludo et balance une bombe ! (VIDÉO épisode du 24 août)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Coup de tonnerre cette semaine dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Margot va rompre avec Ludo et au passage elle va lui balancer une bombe !











Ludo et Noémie parlent comme si Margot n’était pas là… C’en est trop pour la jeune femme, qui demande à parler à Ludo à part. Elle lui annonce que c’est terminé, elle le quitte ! Ludo essaie de la retenir mais la décision de Margot est sans appel, elle est convaincue qu’il aime toujours Noémie et qu’il se ment à lui-même !

Margot balance à Ludo qu’elle a couché avec Akim et que c’est son comportement qui l’a poussé à faire ça… Ludo est sous le choc !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1224 du 24 août 2023 : Ludo et Margot, c’est fini !



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.