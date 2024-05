Secret Story du 16 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 16 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mercredi dans la maison des secrets.





Au réveil, Charlène décide de monter tout le monde contre Alexis pour se venger de sa trahison. Elle assure à Léo qu’elle n’est pas inquiète de se retrouver face à Alexis dans le sas ! Mais le clan de Léo ne veut pas prendre de risque avec Alexis pour l’instant. Léo rapporte ensuite cette conversation avec Charlène à son clan.







Les nominations sont dans toutes les conversations… Place ensuite aux votes : Charlène nomine Alexis, Francesca nomine Alexis, Léo nomine Charlène, Lou nomine Charlène, Maxence nomine Charlène, Kelyan nomine Charlène, Perrine nomine Charlène, Alexis nomine Charlène, Zoé nomine Charlène, et Cassandra nomine Charlène.

Annonce des nominations : Lou et Zoé, nominées d’office, face à Charlène, et Justine que Cameron a désigné. Justine, Charlène et Francesca sont sous le choc !



Maxence va découvrir son indice sur le secret de Kelyan : il s’agit d’une plume blanche ! Kelyan découvre celui qu’il a remporté sur Perrine : une pie voleuse. Et Zoé découvre son indice sur Alexis : elle voit un magnéto avec un nounours, un sifflet, un train, une gare. Zoé comprend que c’est lié à son enfance, elle va ensuite poser plein de questions à Alexis… Et elle lui demande s’il a été abandonné ! Elle est plus proche que jamais de son secret. Elle finit par lui balancer l’intitulé exact, à savoir qu’il a été abandonné sur le quai d’une gare.

La Voix annonce qu’un colis perdu est au point relais de la Voix. Des tickets de suivi sont cachés dans la maison, la Voix leur donne le bon numéro et ils doivent le trouver ! C’est Zoé qui le trouve et peut donc ouvrir le colis. Elle découvre des gants de Mickey. Pour 2000 euros, elle doit les porter toute la soirée jusqu’à ce qu’elle se couche. Et elle a le droit de révéler sa mission.

La Voix organise une soirée imitations en duos. Après la soirée, Charlène craque et pleure auprès de Francesca… Elle craint de partir et qu’elles soient séparées. Francesca la réconforte.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 16 mai

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne et l’annonce du résultat des votes. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.