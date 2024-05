C à vous du 16 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 16 mai 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 🎬 Dans C à Vous en direct de Cannes : Willem Dafoe présente le film « Kinds of Kindness », en salle le 26 juin; David Jarre pour son spectacle « Mosaic », actuellement en tournée dans toute la France; Jean-Michel Jarre, parrain de la première édition de la compétition « Cannes Immersive »; et Judith Godrèche et sa fille Tess Barthélémy pour le court métrage « Moi aussi », diffusé le 23 mai sur France 5

🔵 📌 Charles III : le roi a repris ses activités. On en parle avec Jérôme Carron, journaliste grand reporter au magazine “Point de Vue”



🔵 📌 Les Naufrageurs » : comment en est-on arrivé à une telle crise démocratique ? Nathalie Schuck, qui publie « Les Naufrageurs”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 16 mai 2024 à 19h sur France 5.