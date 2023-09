« 13h15 le samedi » du 30 septembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





« 13h15 le samedi » du 30 septembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans ce numéro intitulé « Génération K-POP ».





« 13h15 le samedi » du 30 septembre 2023 : Génération K-POP

Séries, films, musique… Nombreux sont les Français tombés sous le charme de la culture sud-coréenne. Cette percée fulgurante porte même un nom : « hallyu », littéralement vague coréenne.

Antoine a 24 ans, il est Français, et fait partie de cette génération fascinée par la K-pop, la pop sud-coréenne qu’il a découverte il y a quelques années par hasard en surfant sur Facebook. C’est le groupe BTS, le boys band le plus populaire au monde, qui a été l’élément déclencheur de cette passion dévorante. Ce groupe a été le plus gros vendeur au monde en 2020. Antoine regarde un premier clip, puis un deuxième, puis découvre d’autres idoles et il ne peut plus s’arrêter.



Depuis, Antoine a rejoint un groupe de K-pop « dance cover », un de ces groupe de danses qui reproduisent les chorégraphies de leurs stars favorites. Et il ne manque pas un concert de ses idoles lorsqu’ils passent en France : comme 15 000 autres fans, il était à celui des Blackpink à Paris.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.