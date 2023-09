Publicité





« 20h30 le samedi » du 23 septembre 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « Le goût du combat ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 23 septembre 2023 : les reportages

🔵 Le jour où > Tina Turner la guerrière

Tina Turner était la reine du rock ’n’ roll. Il y a quelques mois, le 24 mai 2023, l’artiste a disparu, mais elle a laissé en héritage une empreinte vocale, un magnétisme, des succès inoubliables et, surtout, une force de vie qui façonne les légendes. Dès les années 1960, après un début de carrière exceptionnelle, son quotidien est fait de coups et de brimades, imposés par le musicien Ike Turner, son compagnon sur scène et dans la vie pendant seize ans. Lorsqu’elle trouve enfin la force de le quitter, en 1976, Tina Turner entame une traversée du désert, personne ne croit plus en son avenir. Mais elle va croiser la route de l’artiste Cher, qui va lui redonner sa chance. Et quarante ans avant #metoo, les deux femmes vont tenter de faire changer la honte de camp.

🔵 Actu > La revanche de Sylvester Stallone

En termes de coups de sort, Sylvester Stallone a aussi un lourd bagage. Une paralysie faciale à la naissance provoque, très jeune, les moqueries. Dès lors, Sylvester Stallone va se servir de son corps comme d’un outil pour s’imposer au monde. Il écrit Rocky, l’histoire d’un boxeur qui n’a pas, au départ, toutes les armes pour devenir une star mais qui devient malgré tout champion du monde. La réalité rejoint la fiction et Sylvester Stallone s’impose comme acteur et scénariste. « Rocky, c’est ce que j’ai écrit de mieux », a-t-il confié lors de l’avant-première d’un documentaire qui lui est consacré et devrait être diffusé en novembre prochain.



Publicité





🔵 Bonus > La rencontre du pape François et de Sylvester Stallone

Avant sa venue à Marseille, le pape François a rencontré le 8 septembre dernier, au Vatican, l’acteur américain accompagné de membres de sa famille. Les deux hommes semblaient aussi enchantés l’un que l’autre.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV