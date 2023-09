Coupe du Monde de rugby : suivre Angleterre / Chili en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Angleterre / Chili en direct, live et streaming.La Coupe du Monde de rugby 2023 se poursuit ce samedi 23 septembre 2023. L’Angleterre affronte le Chili au stade Pierre Mauroy de Lille.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 17h35. Coup d’envoi à 17h45.







Dans le groupe D, l’Angleterre affronte le Chili. Les anglais sont 1ers de la poule avec 9 points tandis que le Chili est dernier sans le moindre point. Autant dire que l’Angleterre est largement favorite de cette rencontre.

Angleterre / Chili, composition des équipes

Le XV de départ de l’Angleterre : 1. B. RODD 2. T. DAN 3. K. SINCKLER 4. D. RIBBANS 5. G. MARTIN 6. L. LUDLAM 7. J. WILLIS 8. B. VUNIPOLA 9. D. CARE 10. O. FARRELL 11. M. MALINS 12. O. LAWRENCE 13. E. DALY 14. H. ARUNDELL 15. M. SMITH

16. J. WALKER 17. J. MARLER 18. W. STUART 19. O. CHESSUM 20. B. EARL 21. B. YOUNGS 22. G. FORD 23. J. MARCHANT



Le XV de départ du Chili : 1. S. LUES 2. A. BÖHME 3. M. DITTUS 4. C. SAAVEDRA 5. J. EISSMANN 6. M. SIGREN 7. I. SILVA 8. A. ESCOBAR 9. B. VIDELA 10. R. FERNÁNDEZ 11. F. VELARDE 12. M. GARAFULIC 13. D. SAAVEDRA 14. C. GAME 15. F. URROZ

16. T. DUSSAILLANT 17. V. LASTRA 18. I. GURRUCHAGA 19. P. HUETE 20. T. ORCHARD 21. R. MARTÍNEZ 22. L. CARVALLO 23. I. AYARZA

Angleterre / Chili en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 17h35. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Angleterre / Chili, un match de rugby évènement à suivre à 17h45 sur M6.