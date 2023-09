Coupe du Monde de rugby : suivre Afrique du Sud / Ecosse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 Afrique du Sud / Ecosse en direct, live et streaming. Troisième jour de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce dimanche. Cet après-midi, l’Afrique du Sud, Championne du Monde en titre, affronte l’Ecosse à l’Orange Vélodrome, à Marseille.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h30 ce dimanche 10 septembre 2023. Coup d’envoi à 17h45.







Dans le Groupe B, entrée en compétition du Champion du Monde en titre, l’Afrique du Sud. Ils affrontent les écossais sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Les Springboks vont-ils réussir ce début de Coupe du Monde 2023 ?

Afrique du Sud / Ecosse, composition des équipes

Le XV de départ de l’Afrique du Sud : Willemse – Arendse, Kriel, De Allende, Kolbe – Libbok, De Klerk – Du Toit, Wiese, Kolisi (cap) – Mostert, Etzebeth – Malherbe, Marx, Kitshoff



Le XV de départ de l’Ecosse : Kinghorn – Graham, Jones, Tuipulotu, Van Der Merwe – Russell, White – Darge, Dempsey, Ritchie (cap) – Gilchrist, Gray – Z. Fagerson, Turner, Schoeman

Suivre le match en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h30. Streaming et live sur France.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Afrique du Sud / Ecosse, un match de rugby évènement à suivre à 17h30 sur France 2.