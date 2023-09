Coupe du Monde de rugby : suivre Afrique du Sud / Roumanie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 Afrique du Sud / Roumanie en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce dimanche. Cet après-midi, l’Afrique du Sud, Championne du Monde en titre, affronte la Roumanie à Bordeaux.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 14h45 ce dimanche 17 septembre 2023. Coup d’envoi à 15h.













Dans le Groupe B, second match entre l’Afrique du Sud, Champion du Monde en titre, et la Roumanie. Les Springboks sont évidemment largement favoris de ce match et ils ont totalement changé leur équipe ou presque pour leur 2e match de poule face à la Roumanie. Parmi les titulaires, le seul Damian Willemse conserve une place, passant toutefois de l’arrière à l’ouverture.

Afrique du Sud / Roumanie, composition des équipes

Le XV de départ de l’Afrique du Sud : 15. Le Roux ; 14. Williams, 13. Moodie, 12. Estherhuizen, 11. Mapimpi ; 10. Willemse, 9. Reinach ; 7. Smith, 8. Vermeulen, 6. Van Staden ; 5. Orie, 4. Kleyn ; 3. Koch, 2. Mbonambi (cap.), 1. Nche

Remplaçants : 16. Fourie, 17. Kitshoff, 18. Nyakane, 19. Snyman, 20. Wiese, 21. Hendrikse, 22. de Klerk, 23. Kriel.









Le XV de départ de la Roumanie : Simionescu – Manumua, Tomane, Gontineac, Onutu – (o) Vaovasa, (m) Rupanu – Chirica (cap.), Neculau, Gorin – Iftimiciuc, Motoc – Gordas, Cojocaru, Hartig

Remplaçants : Irimescu, Savin, Cretu, Iancu, Stratila, Boboc, Conache, Pop

Suivre le match en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 14h45. Streaming et live sur France.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Afrique du Sud / Roumanie, un match de rugby évènement à suivre à 15h sur France 2.