66 minutes du 17 septembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

66 minutes du 17 septembre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h20 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 17 septembre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 Entretien avec Philippe Besset

Depuis plusieurs mois, les pharmaciens font face à des difficultés d’approvisionnement sur des centaines de médicaments. Kareen Guiock Thuram rencontre Philippe Besset, patron du principal syndicat de la profession.



🔵 Maroc : l’entraide

Au Maroc, des milliers d’anonymes sont venus au secours de la population meurtrie par le tremblement de terre. Nous avons suivi l’un d’eux.

🔵 Luxe sur mer

Avec pas moins de 700 bateaux exposés, le Cannes Yachting Festival s’est tenu cette semaine sur la Côte d’Azur ! Plongée dans le monde des palaces flottants.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Camping-cars : le salon XXL

Phares leds, climatisation, pneus tout-terrain… Émilie, David et leurs deux enfants peuvent aussi personnaliser ce camping-car tout neuf mais la facture risque d’être salée !

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.