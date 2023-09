Coupe du Monde de rugby : suivre Angleterre / Japon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Angleterre / Japon en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce dimanche soir. L’Angleterre est face au Japon à l’Allianz Riviera, à Nice.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h40 ce dimanche 17 septembre 2023. Coup d’envoi à 21h05.







Dans le groupe D, l’Angleterre affronte le Japon. Les anglais doivent impérativement gagner pour espérer se qualifier pour les quarts de finale dans cette poule particulièrement indécise.

Angleterre / Japon, composition des équipes

Le XV de départ de l’Angleterree : 15. Steward ; 14. May, 13. Marchant, 12. Tuilagi, 11. Daly ; 10. Ford, 9. Mitchell ; 7. Earl, 8. Ludlam, 6. Lawes (cap.) ; 5. Chessum, 4. Itoje ; 3. Sinckler, 2. Dan, 1. Genge.

Remplaçants : 16. Dan, 17. Genge, 18. Stuart, 19. Martin, 20. Vunipola, 21. Youngs, 22. Smith, 23. Lawrence.



Le XV de départ du Japon : 15. Masirewa, 14. Matsushima, 13. Osada, 12. Nakamura, 11. Naikabula ; 10. Matsuda, 9. Nagare ; 7. Labuschagne, 8. Himeno (cap.), 6. Leitch ; 5. Fakatava, 4. Cornelsen ; 3. Gu, 2. Horie, 1. Inagaki.

Remplaçants : 16. Sakate, 17. Millar, 18. Ai Valu, 19. Dearns, 20. Shimokawa, 21. Saito, 22. Riley, 23. Lemeki.

Angleterre / Japon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Angleterre / Japon, un match de rugby évènement à suivre à 21h05 sur TF1.