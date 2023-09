Publicité





« 20h30 le dimanche » du 17 septembre 2023 : les invités de Laurent Delahousse





« 20h30 le dimanche » du 17 septembre 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche soir.

> Face à l’écran : l’invité de Laurent Delahousse est le comédien et réalisateur césarisé Guillaume Canet. A l’affiche du drame fantastique Acide, réalisé par Just Philippot, en salles le 20 septembre, l’acteur interprète Michal, un père de famille divorcé qui doit faire face à une catastrophe inédite.



Synopsis : Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michal et Élise. Des nuages de pluies acides et dévastatrices s’abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s’unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d’y échapper.

> L’interview de Charlotte Gainsbourg, qui fait visiter la maison historique de Serge Gainsbourg au 5 bis rue de Verneuil, à Paris, la demeure où elle a grandi. Un aboutissement pour l’actrice et chanteuse franco-britannique, qui n’a cessé de se battre pour ouvrir au public l’accès à ce lieu mythique depuis le décès de son père, il y a trente-deux ans déjà.

> Le live de BigFlo & Oli. Après le succès du Rose Festival, les deux frères toulousains repartent en tournée. Ils seront notamment à Paris, à La Défense Arena le 8 décembre prochain et de retour au Stadium de Toulouse le 8 juin 2024.

