Un si grand soleil spoilers : Alex anéanti, les résumés jusqu’au 6 octobre 2023

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 6 octobre 2023 – Impatient de découvrir ce qui vous attend début octobre dans votre série de France 2 « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2023.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Enric est sur son petit nuage avec Léonore. Mais de son côté, Bilal ne va pas bien et sa soeur Davia s’inquiète pour lui…

Alex est anéanti par la triste vérité sur son couple avec Julie. Et Nathalie décide de se reprendre en mains pour rendre fiers ses enfants.

De son côté, Ludo s’embourbe dans ses mensonges avec Jade et Noémie.

Lundi 2 octobre 2023, épisode 1249 : Alors qu’Enric est toujours sur un petit nuage et que Bilal aimerait du renfort, Manu annonce une nouvelle à Alex qui l’anéantit.

Mardi 3 octobre 2023, épisode 1250 : Alors que Ludo culpabilise à cause de ses mensonges, Jade cherche à en apprendre plus.

Mercredi 4 octobre 2023, épisode 1251 : Alors que Nathalie espère rendre ses enfants fiers d’elle, Johanna transmet à Julie la proposition de l’assurance.

Jeudi 5 octobre 2023, épisode 1252 : Alors qu’Alex est contraint à une alliance contre nature, le procureur Bernier cherche à soigner sa popularité.

Vendredi 6 octobre 2023, épisode 1253 : Alors que Bilal, grâce à Elisabeth, reçoit une aide inattendue, Davia s’inquiète pour son frère.



