Demain nous appartient spoiler : un grave accident au lycée (vidéo épisode du 6 septembre)

Demain nous appartient spoiler – C’est un terrible accident qui va se dérouler à Sète la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, le lycée est touché par un terrible accident qui va faire plusieurs victimes !











Au Spoon, Bart apprend la terrible nouvelle et l’annonce à Audrey et Nathan. Damien les rejoint, ses collègues n’ont pas encore trouvé Lizzie et Jack ! Et Nathan reçoit un sms de Camille au sujet de Dorian…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1508 du 6 septembre 2023 : drame au lycée Agnès Varda

