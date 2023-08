Demain nous appartient spoiler : Marianne au lycée au moment du drame ! (vidéo épisode du 6 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner à Sète la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, un terrible drame va se produire au lycée Agnès Varda !











Et hasard du calendrier, le jour du drame, Marianne Delcourt vient faire une intervention pour présenter son métier aux lycéens… La mère de Chloé fait bien rire les élèves, elles s’est trompée de salle et se retrouve face aux mêmes élèves que l’an dernier !

C’est un peu plus tard que le toit du lycée va s’effondrer, Marianne va être parmi les victimes et son cas sera l’un des pus graves !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1508 du 6 septembre 2023 : Marianne au lycée quand…

