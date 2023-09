Demain nous appartient spoiler : Chloé et Raphaëlle en panique face à... (vidéo épisode du 4 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner la semaine prochaine pour Chloé et Raphaëlle dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Chloé et Raphaëlle vont se retrouver en randonnée et ça va mal se passer !

En effet, le guide de randonnée va faire un malaise en pleine forêt…











Heureusement, Chloé est fille de médecin et a de bons réflexes ! Si Raphaëlle panique et craint un avc, Chloé garde son sang froid. Elle le place en position latérale de sécurité. Chloé pense que le guide est en hypoglycémie et prend ce qu’il faut dans sa trousse de secours…

Chloé a-t-elle réussi à sauver la vie de Gérald ?

