Les 12 coups de midi : avant son élimination, Emilien va franchir un gros cap cette semaine !

Les 12 coups de midi, Emilien bientôt éliminé – Emilien sera bientôt éliminé dans votre jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, comme annoncé précédemment, son élimination devrait avoir lieu le 9 juin. Mais d’ici là, c’est un énorme cap que va franchir Emilien cette semaine !





En effet, Emilien a franchir la barre du million d’euros cette semaine.







Emilien n’est plus qu’à 22 participations de détrôner Bruno à la 1ère place des plus grands Maîtres de Midi. Il réussira cet exploit et prendra la première place le 3 juin, soit quelques jours avant de tirer sa révérence.

En attendant, retrouvez Emilien ce lundi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ». Franchira-t-il la barre du million aujourd’hui ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !



