Un Si Grand Soleil du 14 mai : une découverte capitale sur Philippe (résumé et vidéo épisode 1396 en avance)

Un si grand soleil du 14 mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1396 en avance – Que va-t-il se passer demain à Montpellier dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 14 mai 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Thaïs et Arnaud ont passé la nuit ensemble et ils décident d’avoir une relation avec légèreté, sans que ce soit sérieux.

Tom et Nathalie discutent de l’événement avec Emma de la veille. Tom regrette d’avoir organisé cette rencontre… Mais sa mère comprend les difficultés d’Emma. Ils espèrent que ça finira par se calmer. Au lycée, Maéva essaie de consoler Tom, lui rappelant qu’il ne peut pas changer le passé et réconcilier sa mère et sa sœur de force. Tom est déprimé.



Bilal et Enric expliquent à Léonor que ça s’est mal passé avec Berthier. Léonor s’excuse ensuite auprès de Berthier, bien qu’il ait toutes les raisons d’être en colère. Cependant, Berthier préfère garder le silence sur certains sujets. Aux toilettes, Berthier parle trop fort au téléphone avec Nathalie, amusant Bilal qui en déduit qu’il a fait une rencontre… Plus tard, Berthier et Nathalie se retrouvent au bord de l’eau, partageant leurs soucis et convenant de se revoir. Nathalie embrasse Berthier avant de partir, le laissant joyeux.

Anne annonce à Arnaud avoir effectué un virement de 1.000 euros décidé par son père, mais Arnaud estime qu’elle lui distribue ce qui lui revient. Soudain, Manu arrive avec une équipe pour une perquisition. Anne, en larmes, se confie à Florent sur la perquisition qu’elle ressent comme un deuxième cambriolage. Florent cherche à comprendre la raison de la perquisition et finit par contacter Manu pour exprimer son mécontentement.

À l’hôpital, Claire confie à Janet que Kira lui manque et que Florent est trop absorbé par son travail. Ils ont décidé de partir en week-end pour consolider leur relation. Au lycée, Thaïs confie à Maéva avoir renoué avec Arnaud, mais insiste sur le fait qu’ils ne se prennent pas la tête.

Au commissariat, Manu découvre un brouillon de mail sur l’ordinateur de Philippe, suggérant qu’il voulait déshériter sa femme en faveur de son fils. Pour Manu, c’est un mobile potentiel pour le meurtre de Philippe.

