Echappées Belles du 2 septembre : direction l’Ardèche ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 2 septembre 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Ardèche, l’esprit nature », suivi de « Savoie Mont Blanc, terre de défis ».

Echappées Belles du 2 septembre, à 20h55 – « Ardèche, l’esprit nature »

Le premier mot qui nous vient à l’esprit quand on pense à l’Ardèche est le mot « nature ». On entrevoit une image de cours d’eau, de gorges et de canyons entourés d’une verdure luxuriante et de roches saillantes. Nul doute que ces paysages comptent parmi les plus majestueux de France. L’Ardèche, située dans la région Rhône-Alpes et dont la préfecture est Privas, est la destination idéale pour un tourisme vert qui ne cesse de se développer. Mais la nature n’est pas le seul atout de ce département. Il propose aussi un patrimoine culturel très riche avec ses villages de caractère, ses sites historiques, ses monuments divers et sa gastronomie savoureuse. La classification des parcs naturels régionaux ardéchois par l’UNESCO permet une prise de conscience des enjeux économiques et écologiques des acteurs du tourisme. Parallèlement, l’Ardèche met l’accent sur les politiques de préservation de l’environnement et de la valorisation du patrimoine. C’est ainsi que le tourisme vert a pris une place prépondérante dans son économie. Chaque année cette destination attire un grand nombre de touristes français (84%) et étrangers (16%) ainsi que des personnes souhaitant s’y installer pour vivre au plus proche de la nature. Le département se voit alors l’épicentre d’un grand nombre de projets solidaires et participatifs qui viennent rajeunir et redynamiser les villages ardéchois.

Qui sont les personnes qui viennent s’installer en Ardèche pour vivre en communion avec la nature et proposer des initiatives locales qui dynamisent les villages et la région ? Comment font-elles pour concilier un style de vie paisible avec un secteur touristique de plus en plus important ? Pourquoi viennent-elles en Ardèche justement ? Quel impact ont les initiatives locales sur la région ? Voici les questions auxquelles Jérôme Pitorin va tenter de répondre au cours de son voyage dans cette terre naturelle et solidaire.

Les reportages : Le canoë : superstar de l’Ardèche / Visiter l’Ardèche autrement / Ce que la nature nous apprend, transmission de génération en génération / Dompte l’Ardèche, une terre d’inventeurs / Ces villages qui renaissent.



Echappées Belles du 2 septembre à 22h30 – « Savoie Mont Blanc, terre de défis »

D’un côté, la Savoie, de l’autre, la Haute-Savoie ! Les départements rassemblent les plus hauts sommets des Alpes, dont le Mont-Blanc. Mais ils se parcourent aussi tranquillement, au rythme des lacs , et des vallées agricoles, où pâturent les vaches et les chèvres. La Haute Savoie est le département français qui connaît le plus fort taux de croissance démographique. 1,2% entre 2013 et 2018. 10.000 habitants en 10 ans…

Ismaël va partir à la rencontre des « anciens » et des nouveaux habitants de la Savoie Mont-Blanc. Il va écouter leurs histoires, partager un peu de leur quotidien et apprendre à lui-même se dépasser pour réussir à les suivre.

D’où vient l’intérêt des néo Savoyards pour celles qui sont devenues leurs régions de coeur ?

Qu’est-ce qui, dans cette nature entre vallons et hauts sommets, pousse les gens à se dépasser plus qu’ailleurs

Reportages : Au sommet des Alpes pour se dépasser / le Parc naturel des Bauges / Des chefs venus d’ailleurs / Enak Gavaggio et son double rancho / Des femmes au sommet / Les givrés du froid.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 2 septembre 2023 dès 21h sur France 5