Mask Singer : la Main démasquée, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Mask Singer qui était derrière la Main ? – C’est ce soir que TF1 diffusait le troisième prime de la saison 6 de Mask Singer ce soir. Et après la Reine de Glace un peu plus tôt, c’est la Main qui a été démasquée en fin de soirée !





Et on peut dire que les enquêteurs étaient complètement perdus par ce costume pour le moins surprenant.







Alors face à l’Épouvantail, à l’Hippopotame, et au Robolapin, qui se sont qualifiés pour la semaine prochaine, c’est la Main qui a du se démasquer. Et énorme surprise, il s’agissait de la Compagnie Créole !

Mask Singer, les indices sur la Main

La Main va donner le rythme et vous faire danser : c’est sa plus grande force. Cela va être la plus grande fiesta que Mask Singer a connu ! Malgré tout ce qu’elle a traversé, personne ne pensait la voir ici… Aurait-elle une grande société ou vécu un accident ? En tout cas, rien ne la prédestinait au succès culte qu’elle a connu.



VIDÉO Mask Singer : La Compagnie Créole était derrière la Main







Retrouvez le démasquage de la Main en vidéo sur TF1+ ici.

