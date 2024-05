Ici tout commence spoiler : Tom choqué, il découvre que... (vidéo épisode du 23 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Tom va faire une découverte choquante la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Tom participe avec les autres élèves au vote pour valider ou non la décision de Cardone concernant le choix entre cuisine et salle en fin de première année… Mais il n’est pas au bout de ses surprises !











Publicité





Tom est étonné quand Antoine et Rose l’informe que c’est Cardone qui a eu l’idée du vote. Et pour cause, ça ne ressemble pas aux méthodes de la directrice de l’institut !

Et quand Tom fait tomber son stylo, il découvre une caméra installée sur un étagère ! Quelqu’un filme tout le vote à leur insu !

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Teyssier démasque la femme qui a drogué Laëtitia ! (vidéo épisode du 23 mai)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 931 du 23 mai 2024, la découverte de Tom

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v