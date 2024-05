Mask Singer : qui est derrière la Main ? Tous les indices !

Publicité





Mask Singer saison 5 les indices sur la Main – Camille Combal vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour suivre le 3ème prime la saison 5 de « Mask Singer ». Et parmi les 8 nouveaux costumes encore en compétition, la Main est particulièrement énigmatique ! Faisons le point sur les indices à disposition.











Mask Singer saison 6 : qui se cache sous la Main ?

Zoom sur le costume de la Main. Un costume qui a perdu les enquêteurs et les téléspectateurs ! Elle est pleine de blessures et cicatrices, et on suppose qu’elle a donc vécu un accident. Et si sur sa première presta c’était une voix féminine, sur la seconde la voix était masculine ! Autant dire que la Main nous perd totalement !

Indice n°1 : « Tout est dans le costume »

Indices donnés sur le prime 2 :

– La Main va donner le rythme et vous faire danser : c’est sa plus grande force. Cela va être la plus grande fiesta que Mask Singer a connu !

– Malgré tout ce qu’elle a traversé, personne ne pensait la voir ici… Parfois, il faut vite remonter en selle !

– Rien ne la prédestinait au succès culte qu’elle a connu

– C’est un cadeau d’avoir la Main parmi nous : c’est un peu Noël, un bon anniversaire et le 14 juillet !

– Il faut savoir prendre la main qui se tend, celle d’un grand patron ou de stars du petit écran

– Elle s’est trouvée tout prêt d’idoles mondiales

Indices visuels / sonores : des cadeaux, une poele et une crêpe, une boite de nuit, une boule de cristal, un pinceau

Propositions des enquêteurs : Melody Gardot, Véronique Sanson, Olivia Ruiz



La dernière prestation de la Main sur « Le Monde est Stone » de Fabienne Thibeault

Ces indices vous aident t-ils dans votre enquête sur la Main ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 17 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et TF1+.