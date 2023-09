Infiltré(e) : nouvelle série avec Audrey Fleurot et Thierry Neuvic ce soir sur France 2 (25 septembre 2023)

Publicité





Infiltré(e) au programme TV du lundi 25 septembre 2023 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Infiltré(e) ». Dans les rôles principaux, Audrey Fleurot et Thierry Neuvic.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Infiltré(e) – le synopsis

Chimiste dans la police, Aurélie élève seule son fils depuis la mort de son compagnon. Quand le commissaire Max Vernet a recours à ses compétences pour enquêter sur l’UBH, une nouvelle drogue de synthèse, qui commence à faire des victimes, elle ne se doute pas qu’elle va se retrouver infiltrée au cœur d’un réseau de jeunes et dangereux trafiquants. Face au charismatique Jésus, qui tient le réseau depuis Marseille, a-t-elle une chance de mener à bien sa mission ? Pour sauver son fils, Aurélie n’a plus le choix. L’amour maternel est une drogue dure…

Vos épisodes du 25 septembre 2023

Episode 1 : Après la mort de la baby-sitter de son fils, causée par l’UBH, une drogue de synthèse qui commence à inonder le marché, le commissaire Max Vernet convainc sa hiérarchie de monter une infiltration, seul moyen de remonter une filière de production et de distribution aussi mystérieuse que dangereuse. Pour ce faire, il rencontre Aurélie, mère célibataire et chimiste dans la police, et lui demande de proposer ses services de chimiste au réseau dirigé depuis Marseille par le charismatique Jésus en prétextant pouvoir améliorer le produit. Mais Aurélie refuse, son équilibre familial et son fils, qu’elle élève seule depuis la mort de son compagnon quinze ans plus tôt, comptent plus que tout.



Episode 2 : Aurélie a découvert que son fils Jérôme doit 50 000 euros à un dealer et n’a aucun moyen de régler cette dette. Elle décide de détourner un stock d’UBH qu’elle devait détruire, mais se fait démasquer par l’IGPN. Max passe alors un contrat avec elle : si Aurélie accepte la mission d’infiltration, la justice est prête à passer l’éponge et Max s’occupe de régler le problème de Jérémie avec son dealer. Aurélie n’a pas d’autre choix que d’accepter et se retrouve bientôt en contact avec Richard Le Moal, un revendeur d’UBH qui a été identifié par Max et son équipe.

Infiltré(e) les interprètes

Avec Audrey Fleurot (Aurélie/Valérie), Thierry Neuvic (Max), Sumaï Cardenas (Jesus), Stéphane Soo Mongo (Kerjean), Bogdan Zamfir (Nikita), François Loriquet (Picard), Charlie Paulet (Maria), Mathis Pirone (Cristian), Mathieu Torloting (Jérémie), et Émilie Incerti Formentini (Juge Garnier) …

VIDÉO Infiltré(e), la bande-annonce