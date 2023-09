Les feux de l’amour : les résumés spoilers du 11 au 15 septembre 2023

Publicité





Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 11 au 15 septembre 2023 – Qu’est-ce qui vous attend cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la mise en ligne de la photo d’Adam et Sharon entrain de s’embrasser…







Devon va être le père biologique de l’enfant d’Abby et Mariah sera la mère porteuse, ils signent un accord.

Les feux de l’amour, les spoilers pour la semaine du 11 au 15 septembre 2023

Lundi 11 septembre 2023 : La photo d’Adam et Sharon qui s’embrassent est visible sur internet. Les explications de Sharon ne suffisent pas à faire décolérer Rey. Victor vient prévenir Adam, qui tente de le cacher à Chelsea. Devon fait part à Lily de son envie d’aider Abby et Chance à concevoir un enfant. William insiste auprès de Victoria pour savoir si c’est elle ou son père qui sa cache derrière l’offre de rachat de la société qu’il convoitait. Adam rend visite à Sharon. Nick fait de son mieux pour protéger Faith et apaiser Rey. Chelsea parvient à voir la photo sur le portable d’Adam.



Mardi 12 septembre 2023 : En mauvais termes avec Sharon, Faith part vivre chez Nicholas. Il lui prend son téléphone pour connaître les noms de ceux qui la harcèlent. Sharon espère que Rey, qui a découché, va lui reparler. Abby accepte que Devon soit le père biologique de son futur enfant. Amanda conseille à Devon d’établir un contrat qui prenne tout en compte. Amanda et Naya se revoient, mais leurs relations restent fragiles.

Mercredi 13 septembre 2023 : Phyllis continue de se méfier de Sally, qui semble se rapprocher de Jack. De son côté, Chloé va passer du temps avec Chelsea et trouve que quelque chose a l’air louche.

Jeudi 14 septembre 2023 : Devon et Mariah doivent signer un accord pour être respectivement donneur et mère porteuse. Tous deux se font conseiller. Amanda met Devon en garde et lui conseille de protéger ses droits, ainsi que ceux du bébé. Brittany, l’avocate de Mariah, recommande à cette dernière de se faire accompagner d’un psychologue tout au long de la grossesse. Ashley arrive à Genoa City pour soutenir sa fille. Elle confie ses inquiétudes à Victor, qui la rassure.

Vendredi 15 septembre 2023 : Tout en lui affirmant le contraire, Sally continue son chantage auprès de Kyle, pour l’enfant qu’il aurait eu avec Tara. Summer a de plus en plus de soupçons. Phyllis a dérobé l’ordinateur de Sally dans sa chambre pour voir son historique de recherches qui porte uniquement sur les Abbott et surtout sur Jack. Inquiète pour Jack mais aussi pour sa fille, elle en parle à Lauren qui ne la croit pas et défend Sally. Adam souhaite quitter Genoa City avec Chelsea et Connor, mais le docteur Cavett l’en dissuade. Chloé apprend par Chelsea que Adam et Sharon seraient ensemble. Nicholas prévient Jack que Phyllis surveille sa relation avec Sally.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.