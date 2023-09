Ici tout commence du 11 septembre : Teyssier sanctionné ? (résumé + vidéo épisode 749 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 11 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 749 – Tout le monde ne parle plus que de la photo d’Anaïs et Emmanuel ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ! Les élèves sont sous le choc et l’équipe dirigeante se réunit pour parler du cas Teyssier…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 11 septembre 2023 – résumé de l’épisode 749

A l’Institut Auguste Armand, rien ne va plus après la mise en ligne d’une photo de Teyssier et Anaïs en train de s’embrasser. Evidemment, cette nouvelle pimentée anime les discussions des élèves. Le corps professoral prend une décision sur l’avenir de Teyssier dans l’école… Ils veulent le sanctionner en le mettant à pied ! Emmanuel débarque dans le bureau, il refuse de quitter son poste. Lisandro, jaloux, ne mâche pas ses mots envers le directeur de l’institut.

Pendant ce temps là, Anaïs craque et révèle le secret de Teyssier. En salle, Laetitia gère comme une cheffe. Et Lionel revient à l’Institut avec une demande inattendue.

Ici tout commence du 11 septembre 2023 – vidéo premières minutes



