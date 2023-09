Manu dans le 6/10 : photo de rentrée avec Salomé et Lorenza, les remplaçants de Valou et Isabelle

Publicité





La semaine de rentrée s’est achevée ce matin pour la nouvelle équipe de Manu dans le 6/10, la matinale d’NRJ. Une semaine où Manu a présenté Salomé et Lorenza, les remplaçants de Valou et Isabelle, qui ont quitté l’équipe à l’issue de la saison précédente en juin dernier.





Et aujourd’hui, la photo de rentrée de Manu, Nikos, Salomé et Lorenza a été dévoilée.







Publicité





L’occasion, au cas où vous étiez encore en vacances cette semaine, qui sont Salomé et Lorenza, les nouvelles recrues de Manu.

🔵 Salomé Lagresle fait déjà partie du groupe NRJ, elle a été animatrice sur NRJ 12 ! Elle a également été vue sur TF1, où elle était reporter sur The Voice.



Publicité





Diplômée en art et en communication, Salomé Lagresle effectue ses débuts télévisés en 2010, dans le monde du Jeu Vidéo, une discipline où elle excelle.

Repérée pour les billets d’humeur de son blog adressé aux gamers, Bertrand Amar lui confie en 2010 sa première chronique dans l’émission « Star Player », pour Direct Star. La même année, la RTBF, en Belgique, en fait sa nouvelle présentatrice de « La semaine du jeu vidéo ». Un rendez-vous hebdomadaire qu’elle animera pendant 3 saisons.

En 2011, Salomé Lagresle rejoint TF1 et devient Reporter de la toute première saison de « The Voice ». Pendant 4 saisons, elle animera les coulisses de l’émission et ses lives bonus pour MyTF1. Un rôle qu’elle renouvellera au côté de Chrsitophe Beaugrand pour l’animation du Before des NRJ Music Awards 2015.

🔵 Lorenza Bradley. Elle est passée par Fun Radio et Virgin Radio. Chez Manu dans le 6-10, elle prendra la place de Aude au standart.

A LIRE AUSSI : Manu dans le 6/10 : Valou donne les raisons de son départ, « ce n’était plus un plaisir »

PHOTO Manu et sa nouvelle équipe