Un si grand soleil du 12 septembre : la mort de... (résumé et vidéo épisode 1236 en avance)

Un si grand soleil du 12 septembre, spoiler résumé de l'épisode 1236 en avance





Virgile appelle Tom, il n’a aucune nouvelle de son bateau. Akim appelle Virgile, Yann veut l’entendre à nouveau pour la disparition de son voilier, il doit aller au commissariat.

Becker a fait tour à vélo pendant que Janet dormait. Il n’est pas bien suite à sa dispute avec Sabine, Janet essaie de le rassurer. Elle lui dit qu’il doit se sentir léger, sauf s’il a d’autres secrets… Becker est gêné, Janet lui dit qu’elle plaisante.



Hugo est avec Yann, il se renseigne sur le mec de Sabine. Yann lui dit qu’ils ne sont plus ensemble mais lui demande de ne plus lui soutirer des infos. Becker débarque, ils ne disent plus rien. Becker interroge Yann au sujet de Virgile Berville, il se demande comment il va justifier qu’ils aient retrouvé 300.000 euros sur son bateau !

Au lycée, Sabine en veut à Eve et ne veut plus lui parler. Eve est désolée mais Sabine lui en veut de lui avoir menti pendant six mois. Hugo rappelle Sabine au sujet des cours, elle s’excuse de ne pas l’avoir rappelé. Sabine accepte de lui donner des cours Elle a un créneau en fin de journée.

Virgile est interrogé au commissariat, il ne comprend pas. Yann lui annonce qu’ils ont retrouvé son bateau, mais ils ont retrouvé 300.000 euros en cash à bord. Virgile lui dit qu’il n’a aucune idée d’où vient cet argent. Yann parle ensuite avec Becker, il pense que Virgile dit la vérité. Mais il pense qu’il en sait peut être plus pour protéger quelqu’un… Becker pense à Alix ! Ils relâchent Virgile mais vont interroger Alix.

En sortant Virgile croise Manu, qui pense qu’on l’a convoqué par principe. Manu lui demande comment il va, Virgile en a marre et préfère s’en aller. Virgile appelle Tom, il lui demande de sortir du lycée pour lui parler. Virgile lui explique tout mais lui de couper tout contact avec les types pour qui il bossait.

Sabine et Hugo sont ensemble pour le cours. Hugo est un peu perdu, Sabine s’est embrouillée. Elle lui avoue avoir quelques soucis personnels. Hugo lui propose d’en rester là pour aujourd’hui mais Sabine a envie de se changer les idées et parler d’autre chose. Sabine passe un bon moment et rigole. Ils prévoient de se revoir. Hugo retrouve ensuite Yann au basket, il lui parle de son rendez-vous avec Sabine. Il est ravi.

Alix retrouve Virgile, elle lui dit qu’un flic est venu lui poser plein de questions. Elle lui parle de l’argent retrouvé sur son bateau et lui demande si ça a un rapport avec Tom. Il préfère qu’elle ne sache rien mais Alix flippe. Il décide de tout lui dire. Alix est très inquiète des risques que Virgile prend pour Tom ! Elle craint qu’il finisse en prison ou à la morgue ! Virgile lui dit de lui faire confiance, il gère.

Au commissariat, Manu est appelé pour une fusillade dans une cité. Tom essaie d’appeler Stan mais il tombe sur sa messagerie. Et justement, la police retrouve Stan… il a été tué ! Tom arrive sur les lieux et découvre que Stan est mort.

