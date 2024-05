« La recrue » : une saison 2 pour la série avec Thierry Neuvic et Ethann Isidore ? Réponse

Publicité





C’est ce soir que TF1 termine la diffusion de la saison 1 de la série « La recrue ». Une série portée par Thierry Neuvic et Ethann Isidore qui a réalisé de belles audiences chaque lundi soir, en se classant en tête avec près de 4 millions de téléspectateurs en moyenne.





La série « La recrue » aura-t-elle une saison 2 ? Réponse !







À ce jour, TF1 n’a pas encore pris de décision officielle. Mais les deux acteurs principaux ont déjà déclaré être partants pour une éventuelle saison 2 !

« S’il y a une saison deux, je suis partant car je pense qu’il y a encore beaucoup à explorer avec les personnages, dont le passé de Kevin et aussi celui de Vincent… » a déclaré Ethann Isidore à Allociné.



Et Thierry Neuvic est du même avis : « Évidemment, on a tous envie de faire une saison deux. Après, on se penchera sur les textes afin de voir ce qui correspond à tout le monde… Mais j’espère bien faire une saison deux !«