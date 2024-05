« Mariés au premier regard » : Ludivine et Raphaël vont-ils se réconcilier ? Réponse !

Publicité





Alors que le dixième épisode de la saison 8 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, deux couples battaient sérieusement de l’aile. Entre Ludivine et Raphaël, la communication était rompue tandis que Gilbert intervenait pour Florian et Alice.





Mais que va-t-il se passer pour les deux couples ? On a la réponse !







Dans l’épisode 11 qui vous attend lundi prochain sur M6, vous allez découvrir qu’Estelle va décider de parler à Ludivine et Raphaël dès leur sortie de l’avion après leur voyage de noces. Elle va leur expliquer tout ce qui ne va pas et leurs erreurs. Mais alors qu’Estelle va leur demander de ne pas communiquer pendant deux jours afin de susciter un manque, Ludivine va envoyer une petite vidéo à son mari au bout de 48h pour faire le premier pas… Et Raphaël ne va pas lui répondre ! Ils vont ainsi se retrouver au bilan sans s’être revus depuis le voyage de noces.

Du côté de Florian et Alice, ils vont finalement avancer. Florian va inviter Alice chez lui et même si clairement, ils sont différents et que Florian très maniaque, ils vont passer un bon moment.



De son côté, Jean-Nicolas a dit oui à Laurie mais il reconnait qu’elle n’est pas son style physiquement. Heureusement, il va très vite découvrir en discutant avec elle qu’ils ont plein de points communs et qu’ils sont bien compatibles.

Pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 27 mai pour suivre l’épisode 11 de « Mariés au premier regard » !