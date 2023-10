Brokenwood du 29 octobre : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Brokenwood du 29 octobre octobre 2023 – Ce dimanche soir, France 3 continue la diffusion de la saison 8 inédite de la série « Brokenwood ». Au programme une nouvelle fois, un épisode inédit suivi d’une rediffusion.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis en replay sur France.TV.







« Brokenwood », présentation de la saison 8

Brokenwood, charmante petite bourgade de Nouvelle-Zélande où la population baisse, lentement, au rythme des meurtres commis chaque semaine. Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais. Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Brokenwood du 29 octobre 2023

Saison 8 – Épisode 5 – L’or ne fait pas le bonheur

Quand Jane Fergusson est retrouvée morte au bord de la rivière, ses proches pensent tout de suite que c’est un Holland qui l’a tuée, à cause de la haine profonde que se vouent les deux familles depuis plus d’un siècle. Jane semblait obsédée par la pépite d’or que son ancêtre aurait trouvée un jour au fond de la rivière.



Saison 3 – Épisode 1 : Le veuf noir (rediffusion)

Ray Neilsen est le patron d’une petite entreprise qui propose des visites de Brokenwood aux touristes. Un jour, sa femme, Debbie, est retrouvée sans vie dans la forêt. Neilsen indique alors aux enquêteurs qu’elle était diabétique et qu’elle a pu en mourir. Mais l’autopsie écarte rapidement…