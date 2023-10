Demain nous appartient du 19 octobre : qui a voulu tuer Bart ? (résumé + vidéo épisode 1538 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 19 octobre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1538 de DNA – Bart a été victime d’une tentative de meurtre dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Bart a échappé au pire, et il pense que c’est un coup de Fabio…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 19 octobre 2023 – résumé de l’épisode 1538

Bart a été victime d’une tentative d’assassinat. La police est sur les lieux, Nordine prend le témoignage de Bart. Et encore un fois, Bart est convaincu que ça vient de Fabio… Sara commence à croire comme lui.

De son côté, Soraya sent Noor préoccupée… Elle se confie à Gabriel, elle pense que Noor les a grillés mais Gabriel pense que c’est impossible.

Pendant ce temps là, Adèle est suivie dans les dédales de Sète. Noor se fait une nouvelle confidente. Audrey donne des consignes strictes, face à un Jordan provocant.

VIDÉO Demain nous appartient du 19 octobre 2023 – premières minutes de l’épisode



