Ici tout commence du 19 octobre : David déterminé (résumé + vidéo épisode 777 en avance)

Ici tout commence du 19 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 777 – David est déterminé et plus motivé que jamais ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il veut absolument être à la hauteur des attentes d’Hippolyte et compte bien se surpasser !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 19 octobre 2023 – résumé de l’épisode 777

En salle, David se montre plus déterminé que jamais ! Léonard ne manque pas de lui rappeler le niveau de sa prédécesseuse… Qui n’est autre que Deva. Mais même s’il y a encore beaucoup de travail, David est déterminé à réussir !

À l’internat, Vic et Maya se réveillent. Elles découvrent face à leur lit : une chaise et une assiette entamée. Qui les espionne quand elles dorment la nuit ? Maya pense à une mauvaise blague d’Enzo mais ce n’est pas le cas. Les deux étudiantes sont inquiètes…

De son côté, Kelly fait une performance remarquée !

Ici tout commence du 19 octobre 2023 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1