« La maison du mal » : votre téléfilm ce 19 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« La maison du mal » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 19 octobre 2023 – Ce jeudi après-midi et comme tous les jours sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « La maison du mal ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La maison du mal » : l’histoire

Mariela, une jeune Vénézuelienne, réalise son rêve en partant aux Etats-Unis comme jeune fille au pair chez une famille, au demeurant parfaite. Elle est accueillie chaleureusement par Chase, Lori et la petite Abbey et fait la connaissance de Sarah, une jeune nounou qui devient vite son amie. Mais au cours d’un jogging, Mariela est abordée par un inconnu qui dit vouloir lui parler et essaie de l’entraîner. Elle le frappe et réussit à s’enfuir. Peu de temps après, l’homme profite de l’absence des parents pour pénétrer par effraction dans la maison et avertit Mariela qu’elle est en danger, mais celle-ci parvient à se défendre. De son côté, Sarah ne tarde pas à faire de curieuses découvertes sur l’inconnu qui semble avoir eu maille à partir avec la famille.

La maison du mal, interprètes et personnages

Avec : Valentina Andrade (Mariela Rodriguez), Dawn Nagazina (Lori Collins), D. Adam Jamieson (Chase Collins), Isla Spencer (Abbey Collins)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Nuit de terreur pour la baby-sitter ».

« Nuit de terreur pour la baby-sitter » : l’histoire et le casting

Daphné Hart est licenciée de son poste d’infirmière après qu’un enfant a trouvé la mort sous sa garde. Sa meilleure amie, Kaci, lui trouve un emploi de baby-sitter dans un quartier où sévit un tueur depuis quelques jours. Elle promet à la mère de Toby, un jeune garçon diabétique, d’en prendre soin au péril de sa vie …

Avec : Brittany Underwood (Daphné Hart), Jet Jurgensmeyer (Toby Andrews), Shanica Knowles (Kaci Washington), Reagan Pasternak (Karen Andrews), Sean Whalen (Barry)