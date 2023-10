Demain nous appartient spoiler : Bruno en prison, Julie va-t-elle mourir ? (vidéo épisode du 13 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont très mal tourner pour Bruno en fin de semaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Bruno va être transféré en prison, en préventive.

Et pendant ce temps là, Julie a été enlevée et est toujours retenue en otage par le dealer et meurtrier de Vince… Elle est en très grand danger !











Au commissariat, Nathan voit passer son père avec les menottes. Il comprend que Bruno part en prison et vide son sac. Nathan est fou d’inquiétude pour Julie et il en veut terriblement à leur père. Nathan lui dit que c’est de sa faute, il le déteste !

Bruno ne peut retenir ses larmes et ne répond pas à son fils… La police l’emmène.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1534 du 13 octobre 2023 : Bruno transféré en prison

