Demain nous appartient spoiler : Charlie doute de François... (vidéo épisode du 2 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Charlie va commencer à douter et s’inquiéter dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Charlie et François rentrent dans leur petite escapade en Espagne et ce n’était pas idyllique…

Charlie se confie à Christelle : c’était bien mais elle a trouvé le comportement de François bizarre.











François alternait entre être mal à l’aise et l’amour fou ! Charlie ne comprend pas et pense qu’il lui cache quelque chose… Christelle lui dit qu’il doit préparer sa demande en mariage ! Charlie panique mais c’est une mauvaise blague de Christelle. Celle-ci pense qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter…

Charlie va-t-elle finir par démasquer François et Soizic ?

