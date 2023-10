Ici tout commence spoiler : Deva s'effondre, elle confie que... (vidéo épisode du 2 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Sale période pour Deva dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, si dans quelques jours son mentor Lisandro va quitter définitivement l’institut Auguste Armand, les choses vont mal tourner avec David…

Le petit ami de Deva est profondément mal après tout ce qu’Hippolyte Duchesnay lui a fait subir et Deva ne sait plus comment lui venir en aide.











David a replongé dans l’alcool et cette fois en grande quantité… Il l’a rejoint au lit alors qu’il empestait l’alcool et il buvait déjà au réveil. Pour couronner le tout, David a décidé de sécher les cours ! Face à Salomé, Deva craque et fond en larmes… Elle ne sait plus quoi faire pour aider David à sortir la tête de l’eau !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 787 du 2 novembre 2023, Deva craque



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

