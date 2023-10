Demain nous appartient spoiler : Luna harcelée par... (vidéo épisode du 5 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Luna va être victime de harcèlement sur les réseaux sociaux dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Alors que la jeune femme file le parfait amour avec Dorian, elle découvre que quelqu’un se cache sous un pseudo et un faux profil pour mettre des commentaires méchants sur ses photos…

Avec Dorian, ils préfèrent en rire mais Luna craint que ce soit quelqu’un qu’elle connait.











Luna pense que c’est une fille derrière tout ça… Dorian pense à Camille et va la confronter. Camille est déçue qu’il ait pu penser qu’elle se rabaisserait à ça !

Et derrière le hater de Luna, on peut déjà vous dire qu’il s’agit de… Mona ! Elle veut la faire redescendre pour remonter le moral de Nathan… Mais on peut dire qu’elle n’a pas du tout la bonne méthode.

