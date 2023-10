Demain nous appartient spoiler : Romy de retour avec une mauvaise nouvelle... (vidéo épisode du 31 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Romy est de retour la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Mais elle revient avec une mauvaise nouvelle pour Rayane…











En effet, dans quelques jours, Romy revient à Sète mais uniquement pour annoncer à Rayane qu’ils vont déménager ! On lui propose un CDI à Toulouse et elle compte accepter. Rayane explique à sa mère qu’il se sent bien à Sète et il veut pas s’éloigner de Jack. Mais Romy n’a pas le choix, elle n’a plus l’argent pour les faire vivre ici !

Rayane annonce à sa mère qu’il refuse de la suivre à Toulouse ! Comment va-t-il faire ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1546 du 31 octobre 2023 : Romy annonce une mauvaise nouvelle

