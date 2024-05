Capital du 12 mai 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 12 mai 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Nettoyer, décorer, aménager : une maison de rêve pour l'été ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 12 mai 2024 : sommaire et reportages de ce soir

La Redoute, H&M, Zara : quand les rois de la mode décorent votre maison

La Redoute Intérieurs, Zara Home, ou encore H&M : ces mastodontes de la mode ont longtemps habillé nos armoires. Aujourd’hui, ils s’aventurent dans nos intérieurs, mettant l’accent sur la décoration. Du salon à la cuisine, en passant par la chambre et la salle de bain, aucun espace n’est épargné. Canapés, tapis, linge de lit, ustensiles de table, et même petites pièces comme les poignées de meubles, une gamme variée est proposée pour satisfaire tous les goûts. La fourchette de prix est tout aussi diversifiée, allant de quelques euros à plusieurs milliers. Ce virage s’avère fructueux car les Français investissent désormais davantage dans leur intérieur que dans leur garde-robe, une évolution opportune pour le secteur de la mode qui lutte depuis une décennie contre la montée de la fast fashion et du marché de l’occasion. Avec la décoration représentant déjà 60 % du chiffre d’affaires de La Redoute, la marque vise désormais les 75 %. Quels sont leurs secrets pour dicter les tendances et vous inciter à changer de décoration aussi aisément que de chemise ? D’où proviennent leurs meubles et objets à la mode ? Et surtout, la qualité est-elle toujours au rendez-vous ?

Tout beau, tout propre, qui fera mieux que Karcher ?

À l’approche des beaux jours, le nettoyeur haute pression devient le compagnon idéal pour ceux qui désirent un extérieur propre et impeccable. Terrasses, murs, mobilier de jardin, voitures, vélos, aucun défi n’est trop grand pour lui ! L’an dernier, les Français en ont acheté près d’un demi-million, et dans sept cas sur dix, c’est un Karcher qu’ils ont préféré. Comment cette marque allemande, reconnaissable à ses couleurs emblématiques jaune et noir, s’est-elle hissée au sommet du secteur ? Quelles sont ses nouvelles stratégies pour maintenir sa domination alors que de nouveaux concurrents émergent en cassant les prix ? Notamment, Lidl avec sa gamme « Parkside » proposant des nettoyeurs haute pression à partir de 50 euros, bien en dessous des 80 euros, prix d’entrée chez Karcher. Cependant, peut-on vraiment obtenir des résultats éclatants avec ces modèles économiques ? De plus, ces nouveaux nettoyeurs à vapeur, véritables baguettes magiques, sont conçus par les mêmes fabricants que les nettoyeurs haute pression. Karcher, Polti, Lidl, Bosch : tous promettent un intérieur étincelant sans l’usage de produits chimiques, ni même d’effort physique !



Cuisine d’extérieur : vos barbecues ou planchas ont de la compagnie !

Avez-vous succombé à la tendance des cuisines d’extérieur ? C’est l’une des nouvelles coqueluches qui s’immisce dans nos foyers depuis quelques années déjà. Un concept complet centré autour des plaisirs du barbecue, avec plan de travail, évier, rangements, réfrigérateur, voire même four à pizza ou distributeur de bière ! Cette passion naissante des Français a inspiré les fabricants de planchas et de barbecues, qui ont tous développé leur propre gamme de modules, prêts à l’emploi ou en kit, pour une composition sur mesure selon vos désirs et votre budget. En parlant de budget, cela reste évidemment un critère majeur : les premiers modèles débutent aux alentours de 500 euros, tandis que les ensembles haut de gamme peuvent dépasser les 20 000 euros, toutes options comprises ! Entre marques françaises, discounters ou créateurs design, quels sont les arguments qui les distinguent pour vous séduire ? Dans ce marché en croissance de 15 à 20 % annuellement, quelles stratégies de vente déploient-ils pour attirer une clientèle toujours plus large ? Et en termes d’économie, est-il plus avantageux d’opter pour des modules préfabriqués plutôt que de faire fabriquer sur mesure une cuisine d’extérieur par un artisan ?

Capital du 12 mai 2024, extrait vidéo

« Nettoyer, décorer, aménager : une maison de rêve pour l’été ! », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.