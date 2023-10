C dans l’air du 27 octobre 2023 : invités et sommaire

Publicité





C dans l’air du 27 octobre 2023 : le sommaire

⚫ Bernard Guetta, député européen du groupe RENEW, membre de la commission des Affaires étrangères du parlement européen, sera ce soir l’invité de Maya Lauquet dans #cdanslair.

Après plusieurs jours de divisions, les États membres de l’Union européenne ont fini par s’entendre sur une position sur le conflit entre Israël et le Hamas. Hier soir, les 27 ont publié une déclaration commune dans laquelle ils expriment leur inquiétude autour de la situation à Gaza et demandent des « pauses dans le conflit et la mise en place de couloirs humanitaires » afin d’aider les civils de Gaza. Des trêves mais pas d’appel au cessez-le-feu, alors que l’ONU le préconisait.

Depuis le début de cette guerre, l’Europe est au défi de parler d’une seule voix. Pourtant, les fonctionnaires de l’Union européenne ont critiqué la position de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui apporte son soutien « inconditionnel » à Israël. Vendredi 20 octobre dans une lettre, 841 fonctionnaires et diplomates européens à Bruxelles ou dans ses délégations ont décidé d’interpeller Ursula von der Leyen pour dénoncer son parti pris en faveur d’Israël et son silence sur le sort des Palestiniens.

De son côté, le président français Emmanuel Macron s’est déplacé cette semaine en Israël mais aussi à Ramallah, en Jordanie et en Egypte. Sa position a pris tout le monde de court en proposant une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, comme celle qui existe depuis 2014 pour lutter contre l’Etat islamique. Une initiative présentée à l’issue d’un entretien avec Benyamin Nétanyahou, dans les bureaux du premier ministre israélien, à Jérusalem.

Bernard Guetta est député européen du groupe RENEW, membre de la commission des Affaires étrangères du parlement européen et spécialiste des questions internationales. Il reviendra sur la déclaration commune des 27 publiée hier soir dans laquelle ils demandent des « pauses dans le conflit et la mise en place de couloirs humanitaires » afin d’aider les civils de Gaza qui manquent de tout. Selon l’ONU, il faudrait au moins 100 camions par jour pour subvenir aux besoins des plus de 2 millions de Gazaouis.

⬛ Plan anti-émeutes, terrorisme… la France sous tension

Quatre mois après la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre et les violences qui ont suivi pendant une semaine dans le pays, un Comité interministériel des villes (CIV) présidé par Elisabeth Borne s’est tenu ce vendredi matin dans les Yvelines. La cheffe du gouvernement était venue parler éducation, sport, emploi, logement dans les quartiers populaires. Un deuxième volet des annonces post-émeutes urbaines après l’aspect sécuritaire présenté hier.

Devant 500 maires et élus, la Première ministre avait dévoilé jeudi les réponses « régaliennes » du gouvernement : encadrement des mineurs délinquants par des militaires, stages de responsabilité pour les parents, multiplication par cinq de l’amende du non-respect du couvre-feu, la portant à 7 500 euros, déploiement d’une « force d’action républicaine », possibilité d’un « bannissement numérique » pendant six mois ou encore lancement d’un « nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants ».

Depuis Chanteloup-les-Vignes, il s’agissait donc aujourd’hui pour Elisabeth Borne de présenter cette fois des mesures plus sociales. Il a été question d’accès aux services publics, de transition énergétique dans les quartiers prioritaires, de lutte contre les discrimination à l’embauche ou encore de mixité sociale dans l’habitat. Le gouvernement va ainsi demander aux préfets de ne plus attribuer de logements dans les quartiers prioritaires aux ménages les plus en difficulté, afin de favoriser la mixité sociale, a notamment expliqué la Première ministre.

Une semaine d’émeutes urbaines particulièrement violentes avait suivi la mort, le 27 juin, de Nahel, un jeune tué par des policiers lors d’un contrôle routier à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Selon un rapport interministériel, les émeutiers étaient alors en majorité des hommes, très jeunes, peu diplômés, sans revendications idéologiques, nés pour les trois quarts en France. Une étude de l’Inspection générale de l’administration (Igas) conduite cet été à partir des dossiers des 1 800 condamnations prononcées, a montré que 30 % étaient mineurs et 60 % issus de familles monoparentales ou de parents séparés.

Les annonces du gouvernement surviennent dans un contexte une nouvelle fois tendu sur le plan sécuritaire. La France est passée en alerte « urgence attentat » après l’assassinat le 13 octobre dernier, du professeur Dominique Bernard dans une attaque terroriste à Arras et sur fond de craintes d’importation du conflit au Proche-Orient. Depuis l’attaque du Hamas, le 7 octobre, contre l’Etat hébreu, son flot d’images tragiques fait la Une des médias. La déflagration est mondiale et la France, qui possède la plus forte communauté musulmane et la plus importante communauté juive d’Europe, n’y échappe pas. Dans une allocution solennelle, le 13 octobre dernier, le président de la République a appelé le pays à « rester uni » malgré les tensions qui pourraient naître de ce conflit.

Des tensions et une situation qui s’invitent également dans les discussions sur la sécurité des Jeux de Paris. Dimanche dernier, l’ancien ministre des Sports David Douillet a plaidé pour un « plan B » de la cérémonie d’ouverture pour des raisons de sécurité liées au contexte géopolitique actuel. Une hypothèse qu’a exclue le patron du comité d’organisation Tony Estanguet, assurant mardi que les « conditions de sécurité » seront au « rendez-vous ». La ministre des sports a également confirmé jeudi que la cérémonie se fera « bien » sur la Seine.

Que contient le plan anti-émeutes du gouvernement ? Comment est-il reçu par les élus locaux et plus largement les Français ? Faut-il craindre une importation du conflit israélo-palestinien en France ? Comment sécuriser les JO de Paris ?



